Тренер сборной России по натурбану: готовы бороться за медали во всех видах на ЧЕ в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены готовы к конкуренции за медали во всех видах на чемпионате Европы по натурбану в Москве. Об этом на пресс-конференции сообщил старший тренер сборной России Андрей Кныр.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 23 февраля на Воробьевых горах в Москве.

"Хотелось бы, чтобы чемпионат прошел, мы к нему готовы, дома мы всегда хорошо выступаем, - отметил Кныр. - В каждой дисциплине мы готовы бороться за медали, какого они будут достоинства - посмотрим. Сегодня прилетает технический делегат, и буквально даже ночью будем собирать совещания, решать, что делать, - быть может, скорректировать программу".

Ранее президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила ТАСС, что теплая зима в Москве создала сложности при подготовке к турниру.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) не является олимпийской дисциплиной. В январе 2019 года в Москве проходил этап Кубка мира по этому виду спорта.