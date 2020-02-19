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Летние олимпийские виды спорта

Участниками зимнего чемпионата Москвы по теннису станут 120 спортсменов из 15 стран

Турнир пройдет с 22 февраля по 1 марта на кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в Лужниках
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Участниками зимнего чемпионата Москвы станут 120 теннисистов из 15 стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Открытый зимний чемпионат Москвы пройдет с 22 февраля по 1 марта 2020 года на теннисных кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в Лужниках.

"Дирекция выступает техническим партнером турнира. Мероприятие для нас хорошо знакомое, постараемся, чтобы и в этот раз оно также прошло на высшем уровне. В этом году его участниками станут 120 спортсменов из 15 стран", - сказал Смирнов.

"Мы уже встречались с новым министром спорта Олегом Матыциным на легкоатлетическом турнире "Русская зима", обсудили часть вопросов по календарю проведения соревнований в Москве. Конечно, пригласили его и на зимний чемпионат Москвы по теннису. Понимаем, что в плотном графике трудно найти время на посещение всех соревнований, но мы всегда на такие турниры приглашаем министра, его заместителей и мэра столицы",- сказал Смирнов.

В рамках Winter Moscow Open 2020 будут проведены женский профессиональный турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом в $25 тыс. и мужской турнир Российского теннисного тура I категории. Участницами женских соревнований станут 26 россиянок.

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Летние олимпийские виды спорта
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