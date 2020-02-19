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Зимние олимпийские виды спорта

Россия будет претендовать на этап Кубка мира по санному спорту в сезоне-2021/22

Последний раз этап Кубка мира проводился на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2019 года
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия будет претендовать на право проведения этапа Кубка мира по санному спорту в сезоне-2021/22. Об этом на пресс-конференции сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

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Последний раз этап Кубка мира проводился на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2019 года, в 2020-м здесь состоялся чемпионат мира. Ранее Гарт в интервью ТАСС сообщила, что Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не включать этап в Сочи в календарь Кубка мира следующего сезона.

"По поводу Кубка мира на следующий год - я поднимала этот вопрос в FIL, и мы все-таки пока что оставили этап в Южной Корее, - отметила Гарт. - На следующий сезон [2021/22] мы будем заявляться опять на Кубок мира. Ситуация в том, что в связи с тем, что все больше стран проводят Олимпийские игры, увеличивается и количество трасс, они [трассы] должны быть задействованы, мы это понимаем".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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