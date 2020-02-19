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Летние олимпийские виды спорта

Камельзон: зимний чемпионат Москвы поможет молодым теннисистам улучшить место в рейтинге

Турнир пройдет с 22 февраля по 1 марта 2020 года на кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в Лужниках
Первый вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Камельзон Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Камельзон
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Открытый зимний чемпионат Москвы по теннису поможет молодым спортсменам улучшить свои позиции в мировом рейтинге. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала первый вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Камельзон.

Открытый зимний чемпионат Москвы по теннису пройдет с 22 февраля по 1 марта 2020 года на теннисных кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в Лужниках.

"Этот турнир - значительная помощь молодым спортсменам, в случае победы они могут подняться в мировом рейтинге на 20-30 пунктов. Эти соревнования знают и любят, к нам с удовольствием приезжали и будут приезжать. В будущем мы надеемся поднять статус этого соревнования еще повыше", - отметила Камельзон.

"Первая сеяная на турнире - Виталия Дьяченко, спортсменка, которая имеет один титул WTA [Женской теннисной ассоциации]. Вторая - 19-летняя Камилла Рахимова, которая на турнире в Петербурге прошла квалификацию. Хочу добавить, что на турнире будут играть лучшие молодые спортсмены России, все будут у нас", - добавила Камельзон.

Вице-президент Федерации тенниса Москвы подчеркнула, что в будущем намерена добиться повышения статуса мужской части соревнований. "Чтобы мужской турнир обрел такой же престижный статус, как и женский, нужно столько же денег. Но пока приоритет у нас на женском международном турнире. Надеюсь, что у нас получится, и мы изменим статус мужского турнира, может быть даже на статус ATP [Ассоциации теннисистов-профессионалов] Challenger", - сказала Камельзон.

В рамках Winter Moscow Open 2020 будут проведены женский профессиональный турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом в $25 тыс. и мужской турнир Российского теннисного тура I категории.

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Летние олимпийские виды спорта
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