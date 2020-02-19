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Массовый спорт

Глава Минспорта поддержал инициативу проведения Всероссийской корпоративной спартакиады

Олег Матыцин отметил, что такое мероприятие может объединить россиян из различных профессиональных сфер

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин поддержал инициативу физкультурного общества "Трудовые резервы" о проведении Всероссийской корпоративной спартакиады. Об этом Матыцин в среду заявил журналистам после встречи с представителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

Данное предложение министру спорта в ходе встречи выдвинул президент "Трудовых резервов" Илья Галаев. Организация предложила провести соревнования между различными предприятиями страны в 2021 году, аналогично Всесоюзной спартакиаде в СССР.

Матыцин отметил, что такое мероприятие может объединить россиян из различных профессиональных сфер. "Считаю целесообразным, чтобы россияне участвовали в соревнованиях во всероссийском формате. [Спортивным] Обществам необходимо определить категории, возраст и спортивные программы. Как модель и как эксперимент можно провести, посмотреть плюсы и минусы с точки зрения финансирования организации. Минспорт в этом отношении готов выступить координатором этой работы", - сказал Матыцин.

В соревнованиях смогут принять участие представители различных направлений, включая социальные, промышленные, научные и другие. Спартакиада может охватить все виды спорта, которые включены во Всероссийский реестр видов спорта.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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