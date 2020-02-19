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Турнир претендентов по шахматам

Ограничение на въезд в РФ не коснется участников турнира претендентов по шахматам из Китая

Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Дин Лижэнь EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Дин Лижэнь
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ТАСС, 19 февраля. Временное ограничение на въезд в Россию не коснется гроссмейстеров из Китая Дин Лижэня и Ван Хао, которые примут участие в турнире претендентов в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

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"Китайская делегация на турнир претендентов в Екатеринбурге не находится под угрозой запрета на въезд в Россию. Введенные ограничения распространяются на другой тип посетителей. После двойной проверки мы можем подтвердить, что указ не повлияет на китайских игроков", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, также будет приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. Также с 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

Победитель турнира претендентов встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. В соревнованиях примут участие россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

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