Дисквалификация главного тренера БК "Арсенал" Ускова за договорной матч осталась в силе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе дисквалификацию главного тренера и президента баскетбольного клуба "Арсенал" (Тула) Виктора Ускова в связи с участием в договорном матче. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

9 декабря РФБ приняла решение аннулировать результат матча между "Арсеналом" и ставропольским "Динамо" и исключить тульский клуб из состава участников второго дивизиона мужской Суперлиги из-за участия в договорном матче, а также дисквалифицировать трех игроков "Арсенала" и главного тренера "Динамо" Александра Соснина - до конца сезона, Ускова - до 31 декабря 2021 года. 20 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) после апелляции "Арсенала" вынес временные обеспечительные меры о приостановлении исполнения решения исполкома РФБ и обязал федерацию обеспечить продолжение участия "Арсенала" в соревнованиях.

Решение о сохранении дисквалификации Ускова было принято по итогам заседания НЦСА. "Не согласившись с данным решением, три игрока и тренер БК "Арсенал" обратились в НЦСА с апелляционной жалобой. В ходе состоявшегося сегодня заседания коллегия арбитров вынесла решение об отклонении требований старшего тренера БК "Арсенал" Виктора Ускова об отмене его отстранения от участия во всех официальных спортивных соревнованиях по баскетболу на срок до 31 декабря 2021 года. Таким образом, правомерность вынесенного директоратом РФБ 9 декабря 2019 года решения в отношении Ускова была подтверждена компетентным судом", - говорится в заявлении федерации.

Вопрос об отмене дисквалификации игроков Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского будет рассмотрен после составления мотивированного судебного решения, до этого момента директорат РФБ оставляет отстранение в силе.

"Арсенал" 7 декабря победил дома ставропольское "Динамо" со счетом 82:65, при этом игроки тульской команды не набрали ни одного очка в последние семь минут встречи, а ставропольской - в последние пять. Также команды в этот период времени исполнили девять неточных штрафных и совершили 13 потерь. Кроме того, за этот отрезок пять раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями - правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки "Арсенала" заработали два фола в атаке.