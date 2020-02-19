Вопрос восстановления СБР не обсуждался на встрече с Международным союзом биатлонистов

В среду на чемпионате мира в Антхольце прошла встреча руководства Международного союза биатлонистов (IBU) с руководителями национальных федераций.

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос восстановления членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) не обсуждался на встрече руководства IBU с руководителями национальных федераций. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

"На ней обсуждались технические вопросы, тема восстановления прав СБР не затрагивалась, - сообщил Драчев. - Однако мы успели обсудить ее ранее. Предпосылок к тому, что сумма долга останется прежней или уменьшится, нет, напротив, очевидно, что она будет только расти".

Долг СБР перед IBU сейчас составляет €356 тыс. Глава СБР подчеркнул, что одной из причин повышения долга организации могут стать допинговые дела бывших российских биатлонистов Светланы Слепцовой, Евгения Устюгова, Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой, которые будут рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если их апелляции не будут удовлетворены, судебные издержки и возврат призовых по причине аннулирования результатов спортсменов могут возложить на СБР.

Долги СБР возникли в связи с процессом восстановления полноправного членства организации в IBU. Компенсация расходов, которые несет международная федерация, является одним из выдвинутых условий.

К октябрю 2019 года СБР погасил перед IBU €550 тыс. из €700 тыс. долга, по итогам заседания рабочей группы по восстановлению прав организации, которое прошло в начале февраля, стало известно, что национальная федерация должна будет выплатить более €356 тыс. СБР ограничили в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации.