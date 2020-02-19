Совет учредителей РУСАДА утвердил аудиторскую компанию для проверки деятельности агентства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Совет учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании утвердил аудиторскую компанию "Финэкспертиза" для обязательного ежегодного аудита деятельности организации. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Заседание совета учредителей РУСАДА прошло в среду в Олимпийском комитете России.

"Общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей РУСАДА) на своем очередном заседании, проходившем в среду в Олимпийском комитете России, утвердило аудиторскую компанию, которая должна провести обязательный ежегодный аудит деятельности РУСАДА. Это компания "Финэкспертиза". По моей информации, аудит должен состояться до конца апреля. Также на заседании был обсужден ряд рабочих вопросов", - отметила Пахноцкая.