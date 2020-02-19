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МОК проконтролирует участие китайских спортсменов в отборочных турнирах к ОИ-2020

В МОК заявили, что тесно сотрудничают с Олимпийским комитетом Китая и оргкомитетом Игр в Токио

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проследит за тем, чтобы китайские спортсмены имели справедливые возможности для участия в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Из-за распространения коронавируса власти КНР приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране, в том числе олимпийских отборочных турниров по боксу (3-14 февраля) и по футболу среди женщин (3-9 февраля), а также тестовых соревнований к Олимпийским играм 2022 года по биатлону (27 февраля - 2 марта) и горнолыжному спорту (15-16 февраля). Также по причине коронавируса некоторые китайские спортсмены не смогли принять участие в олимпийских квалификациях в других странах.

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"МОК тесно сотрудничает с Олимпийским комитетом Китая и оргкомитетом Игр в Токио для отслеживания каждого отборочного турнира, в котором участвуют китайские спортсмены или другие спортсмены, недавно прибывшие из Китая, - говорится в заявлении. - Это делается для того, чтобы обеспечить четкое соблюдение любых конкретных требований к участию этих спортсменов, отражая при этом руководящие принципы национальных органов здравоохранения стран, принимающих соревнования. Ситуация варьируется между видами спорта и турнирами, и там, где есть влияние на участие спортсменов, МОК будет проводить соответствующую работу с целью убедиться, что затронутые атлеты имеют справедливую возможность участвовать в квалификационных соревнованиях".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
КитайОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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