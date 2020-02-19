Логинов испытывает боли в колене во время выступлений на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов начал испытывать боли в колене во время выступления на чемпионате мира в Антхольце. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Логинов в Антхольце победил в спринте и стал третьим в гонке преследования. В индивидуальной гонке, которая прошла в среду, он занял 15-е место. Тренерский штаб решил предоставить биатлонисту отдых и не заявлять его на сингл-микст, который пройдет в четверг.

"У него возникли проблемы с коленом, - сказал Хованцев. - Это не такая серьезная проблема, которая бы лишила его выступлений здесь, но она присутствует. Колено он травмировал еще летом, и сейчас периодически оно дает о себе знать".