Куклина и Елисеев примут участие в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев представят российскую сборную в сингл-миксте на чемпионате мира в Италии. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В текущем сезоне на этапах Кубка мира российские спортсмены в сингл-миксте занимали 12-е место в шведском Эстерсунде (Тамара Воронина и Елисеев) и 13-е место в словенской Поклюке (Кристина Резцова и Эдуард Латыпов).

Сингл-микст пройдет 20 февраля, начало в 17:15 мск. Чемпионат мира завершится 23 февраля.