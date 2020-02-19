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Чемпионат мира по биатлону

Куклина и Елисеев примут участие в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

Гонка пройдет 20 февраля
Лариса Куклина (справа) EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Лариса Куклина (справа)
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты Лариса Куклина и Матвей Елисеев представят российскую сборную в сингл-миксте на чемпионате мира в Италии. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В текущем сезоне на этапах Кубка мира российские спортсмены в сингл-миксте занимали 12-е место в шведском Эстерсунде (Тамара Воронина и Елисеев) и 13-е место в словенской Поклюке (Кристина Резцова и Эдуард Латыпов).

Сингл-микст пройдет 20 февраля, начало в 17:15 мск. Чемпионат мира завершится 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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