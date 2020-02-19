{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: "Ювентус" может купить футболиста "Манчестер Сити" Жезуса

Бразилец провел в составе английского клуба 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 гол

ТАСС, 19 февраля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен приобрести бразильского форварда английского "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Tuttosport.

Как отмечает источник, 22-летний футболист может покинуть английскую команду после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках из-за нарушения финансового fair play. Английский клуб намерен оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Жезус провел в составе английского клуба 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 25 результативных передач. Он дважды становился чемпионом Англии, один раз обладателем кубка и два раза - суперкубка страны. В составе национальной команды Бразилии он провел 39 матчей и забил 18 мячей, став победителем Олимпийских игр 2016 года и обладателем Кубка Америки 2019 года.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 24 матчах 57 очков.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Хованцев: Гараничев пока не проходит в состав эстафеты на ЧМ по биатлону
Эстафета пройдет 22 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС