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Турнир претендентов по шахматам

Карпов: российские шахматисты имеют шансы одержать победу на турнире претендентов

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля
Анатолий Карпов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко имеют шансы выиграть турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Вообще-то нам повезло, потому что мы выиграли три последние путевки на турнир претендентов, - сказал Карпов. - В один момент начали волноваться, вообще будет кто или нет, потому что из пяти пять были не наши, и вдруг - раз, и все три из оставшихся мы взяли, так что и по теории вероятности, и по силе у нас есть шансы. Думаю, что в перспективе Алексеенко - наш основной из этой тройки, потому что Грищук какое-то время упустил, он мог выйти на матч с чемпионом мира раньше намного, но не тем занялся - ушел в покер, потом вернулся в шахматы, но упустил время. Непомнящий - замечательный шахматист, но все-таки думаю, что у них не так много шансов победить Карлсена, а вот через пару-тройку лет у Алексеенко они будут".

Всего в турнире примут участие восемь шахматистов, соперниками россиян станут американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, голландец Аниш Гири и китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.

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Карпов, Анатолий Евгеньевич
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