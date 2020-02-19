Хованцев: Гараничев пока не проходит в состав эстафеты на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгений Гараничев пока не рассматривается тренерским штабом сборной России по биатлону в качестве участника эстафеты 4х7,5 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце, предпочтение сейчас отдается Саиду Каримулле Халили. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Гараничев в прошлом году отказался от участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В карьере биатлониста была серия командных гонок на главных стартах сезона, в которых он уходил на штрафные круги. В среду на чемпионате мира прошла заключительная перед эстафетой личная гонка, индивидуальная на 20 км, в которой лучшим из россиян стал Никита Поршнев (11-е место). Гараничев стал 13-м, Александр Логинов - 14-м.

"Сейчас будем смотреть аналитику, но Гараничев нас не убедил. При этом от участия в эстафете он не отказывался, - сказал Хованцев. - Эдуард Латыпов ходом тоже выступил очень слабо. Возможно, что сейчас самая реальная четверка: Поршнев, Елисеев, Халили и Елисеев, хотя Поршнев сегоня тоже не особо хорошо шел".

"Эстафету нам будет составлять не так просто. Но, скорее всего, Халили побежит", - добавил он.

Эстафета пройдет в субботу, 22 февраля.