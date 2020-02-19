Никитин: проведение командного КМ сделает бокс популярнее в Нижегородской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Проведение финала командного Кубка мира в Нижнем Новгороде осенью 2020 года позволит увеличить популярность бокса в регионе. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментарий которого приводит пресс-служба правительства региона.

В среду было объявлено, что командный Кубок мира по боксу пройдет в октябре 2020 года в восьми российских городах, которые будут определены позднее. Финал планируется провести в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный" в Нижнем Новгороде.

"Для Нижегородской области большая честь принять соревнование такого уровня. Очень важно, что кубок будет посвящен 75-летию Победы. Более 800 тысяч человек ушли на фронт из Горьковской области в годы войны, треть из них не вернулась, в тылу же горьковчане проявили настоящий трудовой героизм. Надо использовать все возможности, чтобы напомнить миру о наших героях", - сказал Никитин.

По словам губернатора, боксом в регионе занимаются более 5 тыс. человек. "Здесь действует более 50 спортивных клубов и секций. Уверен, что проведение финала командного Кубка мира позволит сделать бокс еще популярнее. Я благодарен всем, кто принял решение провести это событие именно у нас", - отметил Никитин.

Для участия в командном Кубке мира заявлены спортсмены более 200 стран. Отборочные соревнования пройдут на континентах, а финальная часть турнира начнется с 1/8 финала. Соревнования пройдут в 10 весовых категориях у мужчин и женщин.