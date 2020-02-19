Россияне Логинов, Поршнев и Елисеев выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев представят сборную России в масс-старте на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Список участников опубликован на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Согласно правилам, в масс-старте выступят 15 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира, призеры текущего мирового первенства, а также спортсмены, набравшие на нем наибольшее количество очков. Логинов в общем зачете идет пятым, Елисеев - 13-м. Поршнев на этом чемпионате мира стал 21-м в спринте, 39-м в гонке преследования и пришел к финишу 11-м в индивидуальной гонке, показав свой лучший результат в рамках Кубка мира.

Также мужскую сборную на текущем мировом первенстве представляли Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Логинов в масс-старте прошлого чемпионата мира стал четвертым.

Мужской масс-старт пройдет 23 февраля и завершит программу чемпионата мира.