Главный тренер женской сборной России по гандболу Мартин продлил контракт с "Ростов-Доном"

ТАСС, 19 февраля. Испанец Амброс Мартин продлил контракт с российским женским гандбольным клубом "Ростов-Дон" и продолжит работу в должности главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до конца следующего сезона.

"Главный тренер "Ростов-Дона" Амброс Мартин продлил контракт с клубом и продолжит работать с командой в следующем сезоне", - говорится в сообщении.

Мартин возглавил команду в 2018 году. За это время он выиграл чемпионат и Кубок России, дважды привел клуб к победе в Суперкубке России и впервые в истории вывел клуб в финал Лиги чемпионов.

В августе 2019 года специалист возглавил женскую сборную России, став первым иностранным главным тренером в истории национальных гандбольных сборных. В декабре прошлого года сборная России под его руководством заняла третье место на чемпионате мира в Японии, впервые за десять лет завоевав медали мирового первенства.