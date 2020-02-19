{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Тамбов" объявит об аренде полузащитника "Динамо" Кардозу 20 февраля

Португальский футболист выступает за "Динамо" с августа 2018 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" в четверг объявит о переходе на правах аренды португальского полузащитника московского "Динамо" Мигела Кардозу. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Кардозу выступает за "Динамо" с августа 2018 года, куда он перешел из португальской "Тонделы". В составе бело-голубых он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.

"Вчера он получил паспорт, сегодня оформил российскую визу, - сказал Худяков. - Завтра он должен прилететь к нам, после чего будет объявлено [об аренде]. Кардозу будет с нами до конца мая".

Ранее состав "Тамбова" в зимнее трансферное окно пополнили вратарь Никита Чагров, защитники Игорь Юрганов, Александр Каплиенко и нападающий Артем Федчук. Спортивный директор дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил, что до закрытия трансферного окна клуб намерен подписать контракт с центральным защитником. "На этом трансферная кампания будет завершена, - отметил собеседник агентства. - У нас все долги погашены, так что мы начинаем заявлять тех, кого подписали".

В январе Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплате, ранее в среду пресс-служба РФС сообщила о снятии запрета.

В чемпионате России команда из Тамбова после 19 туров занимает 11-е место, набрав 21 очко, отрыв от зоны прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) составляет три очка, от зоны стыковых матчей за право выступления в РПЛ - два очка. В 20-м туре тамбовчане примут казанский "Рубин" 1 марта. В связи с тем, что домашний стадион клуба находится на реконструкции, встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименной арене, которая принимала игры чемпионата мира 2018 года.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Касперович: биатлонист Логинов не использовал свои возможности в индивидуальной гонке ЧМ
Россиянин допустил пять промахов и занял 15-е место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС