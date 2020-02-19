ФК "Тамбов" объявит об аренде полузащитника "Динамо" Кардозу 20 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" в четверг объявит о переходе на правах аренды португальского полузащитника московского "Динамо" Мигела Кардозу. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

Кардозу выступает за "Динамо" с августа 2018 года, куда он перешел из португальской "Тонделы". В составе бело-голубых он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.

"Вчера он получил паспорт, сегодня оформил российскую визу, - сказал Худяков. - Завтра он должен прилететь к нам, после чего будет объявлено [об аренде]. Кардозу будет с нами до конца мая".

Ранее состав "Тамбова" в зимнее трансферное окно пополнили вратарь Никита Чагров, защитники Игорь Юрганов, Александр Каплиенко и нападающий Артем Федчук. Спортивный директор дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил, что до закрытия трансферного окна клуб намерен подписать контракт с центральным защитником. "На этом трансферная кампания будет завершена, - отметил собеседник агентства. - У нас все долги погашены, так что мы начинаем заявлять тех, кого подписали".

В январе Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплате, ранее в среду пресс-служба РФС сообщила о снятии запрета.

В чемпионате России команда из Тамбова после 19 туров занимает 11-е место, набрав 21 очко, отрыв от зоны прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) составляет три очка, от зоны стыковых матчей за право выступления в РПЛ - два очка. В 20-м туре тамбовчане примут казанский "Рубин" 1 марта. В связи с тем, что домашний стадион клуба находится на реконструкции, встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименной арене, которая принимала игры чемпионата мира 2018 года.