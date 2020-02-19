"Адмирал" потерпел шестое поражение подряд и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 19 февраля. Челябинский "Трактор" со счетом 5:0 обыграл владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на ледовой арене "Трактор" в присутствии 4083 зрителей.

Заброшенными шайбами в матче отметились Егор Фатеев (2-я минута), Вячеслав Основин (16), Ярослав Косов (30, 48) и Ник Бэйлен (59). Основин набрал 100-е очко (57 голов + 43 результативные передачи) в КХЛ. Помимо "Трактора" он выступал за московский ЦСКА, новосибирскую "Сибирь", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

Владивостокский клуб провел последний гостевой матч в текущем сезоне. Команды встретились в четвертый раз в этом сезоне, второй раз победу одержал клуб из Челябинска.

"Адмирал" не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд, в последний раз клуб побеждал в домашней игре против "Салавата Юлаева" (4:3 Б) 2 февраля. Клуб из Владивостока занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка в 59 матчах, и лишился шансов на выход в плей-офф. "Трактор" замыкает турнирную таблицу Восточной конфенерции, набрав 51 очко в 59 матчах.

В следующем матче "Адмирал" примет рижское "Динамо" 22 февраля. "Трактор" в этот же день дома сыграет с "Сибирью".