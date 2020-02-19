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Чемпионат мира по биатлону

Касперович: биатлонист Логинов не использовал свои возможности в индивидуальной гонке ЧМ

Россиянин допустил пять промахов и занял 15-е место
Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович
© Сергей Бобылев/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов был близок к завоеванию медали в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце, однако не смог реализовать свой потенциал. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Логинов, который на чемпионате мира завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования, в индивидуальной гонке стал 15-м. На четырех огневых рубежах он допустил пять промахов, три из которых - во время заключительной стрельбы.

"Эту гонку я бы назвал гонкой неиспользованных возможностей. Все шло нормально, но на "лежке" стрельба пошла вверх и он допустил один промах. После Саша сделал поправки, хорошо отработал "стойку", и ничего не предвещало такого провала на последнем рубеже", - сказал Касперович.

"Думаю, он не справился с нервами. Функциональное состояние сегодня позволяло ему бороться за медаль любого достоинства. Жаль, что не получилось. Сейчас он очень сильно расстроен, ему надо остыть, успокоиться", - добавил он.

Специалист не стал связывать плохую стрельбу Логинова с тем, что у него обострилась старая травма колена.

Чемпионат мира продолжится в четверг одиночной смешанной эстафетой. Российскую команду представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Соревнования завершатся 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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