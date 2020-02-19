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Футбол в России

Роман Шишкин включен в заявку футбольного клуба "Спартак-2"

Предыдущим клубом футболиста было московское "Торпедо"

ТАСС, 19 февраля. Российский защитник Роман Шишкин внесен в заявку московского "Спартака-2", выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), на оставшуюся часть сезона. Об этом сообщается на сайте ФНЛ.

33-летний футболист внесен в список игроков клуба, который опубликован на сайте лиги.

Ранее Шишкин был игроком московского "Торпедо", за который выступал с лета 2019 года, за это время он провел в составе команды 21 матч и забил один гол.

Также футболист играл за столичные "Спартак" и "Локомотив", самарские "Крылья Советов" и "Краснодар". В составе "Спартака" Шишкин дважды становился серебряным призером чемпионата России (2006, 2007). Вместе с "Локомотивом" он стал обладателем Кубка России в сезоне-2014/15. В составе национальной команды России Шишкин провел 16 матчей.

"Спартак-2" после 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 25 очков. Команда располагается в зоне вылета, владивостокский "Луч", располагающийся на "спасительной", 15-й строчке, набрал 26 очков.

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