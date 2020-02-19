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Футбол в Италии

СМИ: бывший тренер ФК "Лейпциг" Рангник подписал предварительный контракт с "Миланом"

На данный момент итальянскую команду возглавляет Стефано Пиоли

ТАСС, 19 февраля. Бывший главный тренер немецкого футбольного клуба "Лейпциг" Ральф Рангник заключил предварительное соглашение с итальянским "Миланом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

По информации источника, Рангник приступит к работе с командой со следующего сезона и получит полный контроль, включая трансферную деятельность. Таким образом, клуб могут покинуть технический директор Паоло Мальдини и руководитель футбольного отдела Звонимир Бобан.

На данный момент главным тренером команды является Стефано Пиоли, который был назначен на должность в октябре прошлого года. "Милан" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков в 24 матчах.

Рангник дважды возглавлял "Лейпциг" (с 2015-го по 2016 год и с 2018-го по 2019 год), с июля 2012 года по июнь 2019-го он работал спортивным директором клуба. Также 61-летний немец был главным тренером в германских "Шальке", "Хоффенхайме", "Ганновере" и "Штутгарте". Вместе с "Шальке" тренер выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.

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