Канадский фристайлист Курода скончался в возрасте 19 лет

ТАСС, 19 февраля. Фристайлист Брэйден Курода из Канады умер на 20-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причины смерти спортсмена остаются неизвестными.

"Вся семья FIS скорбит в связи со смертью фристайлиста нового поколения Брэйдена Куроды. Наши мысли и соболезнования вместе с его семьей, друзьями и товарищами по команде", - говорится в сообщении федерации.

Курода выступал в могуле и занимал 47-е место в зачете Кубка мира в этой дисциплине. Он дебютировал на Кубке мира в январе, став 34-м на этапе в Квебеке, 1 февраля занял 25-е место на этапе в Калгари.