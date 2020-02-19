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Результаты двух бронзовых призеров ЧМ-2019 по борьбе аннулированы из-за допинга

Лицензии, завоеванные спортсменами на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, перераспределены другим Национальным олимпийским комитетам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Результаты, показанные борцами вольного стиля Зелимханом Хаджиевым, представляющим Францию, сирийцем Баджи Хутабой и узбекистанцем Хасанбоем Рахимовым на чемпионате мира 2019 году в Нур-Султане, аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Хаджиев на том турнире стал бронзовым призером в весовой категории до 74 кг, Рахимов также завоевал бронзовые награды (весовая категория до 125 кг). Хутаба (до 125 кг) проиграл в поединке за бронзовую награду. Все три спортсмена завоевали лицензии для своих стран на летние Олимпийские игры в Токио 2020 года, однако из-за аннулирования результатов квоты были перераспределены.

"В результате допинг-контроля и проверки результатов, проведенных Международным агентством по тестированию (ITA) от имени UWW, были зафиксированы нарушения антидопинговых правил, а именно установлено наличие запрещенных веществ в отношении борцов вольного стиля Зелимхана Хаджиева, Баджи Хутабы и Хасанбоя Рахимова, что привело к автоматической дисквалификации и перераспределению олимпийских лицензий. Дисциплинарные разбирательства, которые проводит IТА, все еще не завершены, чтобы определить санкции в отношении спортсменов", - говорится в сообщении.

Бронзовая медаль Хаджиева досталась представителю Казахстана Данияру Кайсанову, а лицензия, завоеванная им, досталась сборной Польши. Бронза Рахимова перешла китайцу Дэн Чживэю, лицензия - сборной Косова. Олимпийская лицензия, завоеванная Хутабой, перераспределена сборной Ирана.

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ДопингЛетние олимпийские виды спорта
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