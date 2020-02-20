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Сборные по баскетболу

Сборная России по баскетболу начинает отбор к чемпионату Европы матчем с командой Италии

Встреча пройдет в Неаполе, начало - 22:20 мск
Виталий Фридзон (слева) Михаил Александров/ТАСС
Описание
Виталий Фридзон (слева)
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Баскетболисты сборной России начинают отбор к чемпионату Европы 2021 года. Подопечные Сергея Базаревича в четверг на выезде сыграют с командой Италии, а 23 февраля дома встретятся со сборной Северной Македонии.

В Неаполь на матч против итальянцев россияне отправились в среду. В состав вошли 15 баскетболистов, среди которых значатся участники Матча звезд Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"). Основным разыгрывающим, вероятно, станет Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"). В сборной нет ни одного представителя столичного ЦСКА и подмосковных "Химок", однако присутствуют Никита Балашов из "Восток-65" и Андрей Сопит из МБА, выступающие во второй по силе лиге страны.

Как заявил ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, руководство организации привыкло к пересечению календарей Международной федерации баскетбола (FIBA) и Евролиги, из-за которого национальная команда не может выступать в оптимальном составе. "Алексей Швед не сыграет. Мы не первый год находимся в подвешенном состоянии, но я перестал обращать внимание на это. Задача у нас стоит выигрывать каждую игру и попадать на чемпионат Европы при любом составе", - сказал Кириленко.

"Очень сложная игра будет против Италии - серьезный соперник, как и Северная Македония. Все балканские команды играют в баскетбол на хорошем уровне, этот вид спорта у них в крови", - добавил глава РФБ.

Пермь в ожидании баскетбола

До игры с командой Северной Македонии осталось три дня, однако все билеты уже раскуплены. Пермь в очередной раз подтвердила статус самого баскетбольного города страны. На игре будут присутствовать семь тысяч зрителей. Встреча пройдет на арене "Молот".

"Третий год подряд принимаем матч сборной России, в предыдущие два раза команда выигрывала, надеемся, что это снова произойдет, - сказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. - У нас [ожидается] полный зал, город живет баскетболом. Есть и свои традиции - когда приезжают баскетболисты из других городов, они говорят, что зритель уже с опытом, знает все тонкости. Приглашаем всех 23 февраля поболеть за нашу сборную".

Соперником сборной России по группе В также станет команда Эстонии. Сборные по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в четырех странах, из каждой группы выйдут по три команды.

Встреча в Неаполе начнется в 22:20 мск.

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