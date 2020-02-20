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Лига чемпионов

Гол Черышева не спас "Валенсию" от разгрома в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "Аталанты"

Российский полузащитник забил второй гол в карьере в матчах Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" дома обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

У "Валенсии" забитым мячом отметился полузащитник сборной России Денис Черышев (66-я минута), который вышел на поле на 64-й минуте. Россиянин забил второй гол в карьере в Лиге чемпионов, ранее Черышев отличился в гостевом матче "Валенсии" против "Лилля" (1:1) 23 октября 2019 года. 29-летний россиянин провел 11-й матч в Лиге чемпионов (восемь за "Валенсию" и три за мадридский "Реал"). Черышев стал первым за шесть лет россиянином, сумевшим отличиться в матче плей-офф Лиги чемпионов, в сезоне-2013/14 полузащитник петербургского "Зенита" Олег Шатов отличился в первом матче 1/8 финала против германской "Боруссии" (Дортмунд), который состоялся 25 февраля 2014 года и завершился поражением "Зенита" со счетом 2:4.

У "Аталанты" отличились Ханс Хатебур (16, 63), Йосип Иличич (42) и Ремо Фройлер (57). Хатебур стал четвертым в истории нидерландским футболистом, забивавшим за итальянский клуб в матчах Лиги чемпионов, до него это удавалось Кларенсу Зеедорфу, Япу Стаму (оба - "Милан") и Уэсли Снейдеру ("Интер").

"Аталанта" делит первое место с английским "Тоттенхэмом" и германской "Баварией" по количеству футболистов, сумевших отличиться в текущем розыгрыше турнира (9).

Клубы впервые встретились в матчах еврокубков.

Ответная встреча между командами пройдет 10 марта в Испании.

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Лига чемпионов
Черышев: футболисты "Валенсии" будут биться до конца в ответном матче ЛЧ с "Аталантой"
Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянского клуба
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