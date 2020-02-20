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Лига чемпионов

ФК "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Единственный мяч с пенальти забил форвард Тимо Вернер

ТАСС, 20 февраля. Немецкий "Лейпциг" в гостях обыграл английский "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче забил Тимо Вернер (58-я минута, с пенальти). Всего в матчах Лиги чемпионов Вернер забил семь мячей, все - в гостевых матчах.

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду в матчах плей-офф турнира. Нагельсману 32 года и 211 дней, он обошел по этому показателю тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, который в матче 1/8 финала прошлого розыгрыша турнира руководил "Шальке" (Германия) в матче против английского "Манчестер Сити" (Тедеско было 33 года 161 день).

Для главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью этот матч стал 150-м в Лиге чемпионов. На его счету 81 победа, больше побед в 150 первых матчах в качестве главного тренера в турнире одерживал только итальянец Карло Анчелотти (84).

Ответный матч между командами пройдет в Германии 10 марта.

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