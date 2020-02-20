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Лига чемпионов

Черышев: футболисты "Валенсии" будут биться до конца в ответном матче ЛЧ с "Аталантой"

Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянского клуба

ТАСС, 20 февраля. Игроки испанского футбольного клуба "Валенсия" не опускают руки после разгромного поражения от итальянской "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и в ответной встрече выйдут биться за выход в следующий раунд. Такое мнение высказал российский полузащитник испанской команды Денис Черышев после игры.

"Валенсия" в ночь на четверг уступила "Аталанте" со счетом 1:4. Черышев вышел на замену в середине второго тайма и отличился на 66-й минуте.

"В игре было много голевых моментов у каждой команды, но свои мы не смогли реализовать. Борьба за выход в следующий раунд еще не завершилась, у нас остается в запасе домашний матч. Выйдем биться до конца, чтобы исправить положение, болельщики в этом помогут. Все футболисты живут ради таких матчей", - сказал Черышев.

Россиянин забил второй гол в карьере в Лиге чемпионов, ранее Черышев отличился в гостевом встрече "Валенсии" против французского "Лилля" (1:1) 23 октября 2019 года. Полузащитник провел 11-й матч в Лиге чемпионов (восемь за "Валенсию" и три за мадридский "Реал"). Черышев стал первым россиянином за шесть лет, сумевшим отличиться в плей-офф Лиги чемпионов, в сезоне-2013/14 полузащитник петербургского "Зенита" Олег Шатов забил мяч в первой игре 1/8 финала против немецкой "Боруссии" (Дортмунд).

Ответная встреча между командами пройдет 10 марта в Испании.

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