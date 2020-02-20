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НХЛ

Овечкин заявил, что хоккеисты "Вашингтона" не концентрируются на его личной статистике

Российскому форварду осталось забросить две шайбы для достижения отметки в 700 голов за карьеру
Александр Овечкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 20 февраля. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что партнеры по команде не делают акцент на его личной статистике и погоне за отметкой в 700 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова россиянина приводит пресс-служба НХЛ.

Овечкин не может отличиться на протяжении пяти матчей подряд. В его активе 698 голов за время карьеры в НХЛ, что является восьмым результатом в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Я всегда получаю удовольствие от хоккея, не думаю, что кто-то в команде обращает внимание на мою статистику. Достижение является вопросом времени - это может произойти завтра, послезавтра, когда угодно. Сейчас мы концентрируемся на улучшении своей игры и хотим обеспечить себе место в плей-офф. После этого начнем двигаться дальше", - заявил Овечкин.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 59 матчах. В последних пяти встречах команда уступила четырежды. В текущем сезоне Овечкин забросил 40 шайб и занимает третье место в списке снайперов. Лидирует форвард "Торонто" Остон Мэттьюс (43), второе место занимает нападающий "Бостона" Давид Пастрняк (42).

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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