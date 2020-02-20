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НХЛ

"Даллас" победил "Аризону" в матче НХЛ. Гурьянов сделал две передачи

Встреча завершилась со счетом 3:2
Денис Гурьянов (справа) AP Photo/Michael Ainsworth
Описание
Денис Гурьянов (справа)
© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 20 февраля. "Даллас" дома победил "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей шайбы забросили Кори Перри (3-я минута), Радек Факса (37) и Джейми Олексиак (52). Форвард Денис Гурьянов сделал две результативные передачи, а нападающий Александр Радулов - одну. Голкипер Антон Худобин остался в запасе. У проигравших отличились Тэйлор Холл (33) и Кристиан Фишер (39), защитник Илья Любушкин выступил ассистентом в эпизоде с голом Фишера.

В активе Гурьянова 25 (17 голов + 8 передач) очков в текущем сезоне. Радулов набрал 32 (15+17) балла за результативность, Любушкин - 3 (0+3).

"Даллас" вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 60 матчах и обогнав "Сент-Луис" по дополнительным показателям. "Аризона" с 68 баллами после 63 встреч идет восьмой. В следующем матче "Даллас" 22 февраля сыграет дома с "Сент-Луисом". "Аризона" днем ранее будет противостоять этому же сопернику на выезде.

В другом матче дня "Бостон" в овертайме на выезде победил "Эдмонтон" (2:1). Решающую шайбу забросил форвард гостей Давид Пастрняк (62 ОТ), для которого она стала 43-й в сезоне. Пастрняк сравнялся с нападающим "Торонто" Остоном Мэттьюсом, лидировавшим в списке лучших снайперов сезона.

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