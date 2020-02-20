Кубок по игре Го в Петербурге из-за коронавируса впервые пройдет без участников из КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Кубок генерального консульства Китая в Петербурге по восточной настольной игре Го, который запланирован на 21-24 февраля, впервые за 11-летнюю историю турнира пройдет без участия игроков из КНР из-за ограничительных мер в связи с эпидемией нового коронавируса. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Российской федерации Го Екатерина Евченко.

Ранее организаторы турнира отметили, что в этом году соревнования соберут более 200 игроков, в том числе рекордное количество иностранных участников - из Республики Корея, Финляндии, Словакии, Чехии, Испании и Украины. Российские игроки приедут из 27 городов страны. Петербургский кубок входит в зачет серии европейских турниров European Grand Prix.

"Да, это первый раз и только из-за карантина. Всегда участвовали игроки из Китая: либо один-два сильных игрока, претендовавших на призовые места, иногда приезжали целые делегации (в 2015 году, например), иногда школьники", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, в первый ли раз турнир пройдет без участия игроков из Китая. Она затруднилась назвать число игроков из КНР, которые планировали приехать в этот раз, так как "планы сорвались еще до обсуждения кандидатов".

Устроители турнира отмечают, что в состязании примут участие многократные чемпионы России и Европы Дмитрий Сурин, Александр Динерштейн и Илья Шикшин, а также европейские профессиональные игроки Артем Качановский (Украина) и Павол Лиси (Словакия).

Также совместно с Кубком пройдут еще два российских чемпионата по Го. Так, 21-22 февраля состоится Чемпионат России по парному Го, в котором противостояние за доской разворачивается между парами (мужчина и женщина). В нем примут участие 23 пары из семи городов РФ. 23-24 февраля пройдет Чемпионат России по Го среди женщин, который соберет сильнейших спортсменок страны.

Соревнования проводятся при поддержке комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в рамках городской программы празднования китайского Нового Года. Для гостей турнира подготовлена специальная программа, включающая мастер-классы по китайской каллиграфии и живописи го-хуа, а также лекцию по истории китайских шахмат сянци.

Об игре Го

Го (вэйци) - это логическая настольная игра, возникшая в Древнем Китае. Она входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта и более десяти лет прочно удерживает высшие позиции во всех дисциплинах.

О вирусе

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.