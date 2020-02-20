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НХЛ

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков
Валерий Ничушкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 20 февраля. "Колорадо" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (10-я минута), Андре Бураковски (21) и Габриэль Ландескуг (48). Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне форвард за 54 игры набрал 25 очков (12 шайб + 13 голевых передач).

В составе "Айлендерс" единственную шайбу забросил Брок Нельсон (58). Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 26 из 29 бросков.

"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав после 59 игр 75 очков. "Айлендерс" находятся на шестой позиции в Восточной конференции (72 очка после 59 матчей).

В следующей игре 22 февраля "Колорадо" в гостях встретится с "Анахаймом", в этот же день "Айлендерс" дома сыграют с "Детройтом".

 

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