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Сборные по баскетболу

Стал известен состав сборной России по баскетболу на матч отбора ЧЕ с итальянцами

Встреча пройдет в четверг в Неаполе

ТАСС, 20 февраля. Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем объявил состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с командой Италии. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Матч сборной России с командой Италии пройдет в Неаполе в четверг, начало - 22:30 мск.

В заявку российской команды вошли защитники Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все - "Локомотив-Кубань"), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Денис Захаров ("Енисей"), Андрей Сопин (МБА), форварды Павел Антипов ("Нижний Новгород"), Евгений Валиев ("Парма"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань") и Артем Клименко (УНИКС).

Сборная России в отборочной группе В выступает с командами Северной Македонии, Италии и Эстонии. Соперники по разу сыграют друг с другом дома и в гостях. Всего в турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Чехии и Италии, из каждой группы выйдут по три команды.

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