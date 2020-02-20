Магомедшарипов готов провести бой с Ортегой или Чон Чхан Соном

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов готов провести поединок с американцем Брайаном Ортегой или корейцем Чон Чхан Соном. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Забит готов подраться и с Ортегой, и с Корейским зомби (прозвище Чон Чхан Сона - прим. ТАСС). Пока план подраться 18 апреля", - сказал Магомедов.

Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых - нокаутом. В одном бое он проиграл. В поединках под эгидой UFC россиянин победил в шести боях из шести.