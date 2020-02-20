Месси заявил, что не влияет на выбор состава "Барселоны"

ТАСС, 20 февраля. Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что не оказывает влияния на кадровые решения в составе команды. Комментарий аргентинца приводит испанское издание Mundo Deportivo.

"Я не знаю, откуда это появилось, то же самое когда-то было в сборной Аргентины, где многие говорили, что я играю только с теми, с кем хочу, что я выбираю тренеров, - сказал Месси. - Факт лишь в том, что я провел много времени в одном месте и много знаю о родной сборной, то же самое касается и "Барселоны". Я никому ничего не указываю. Но у меня есть свое мнение, с которым руководство клуба часто оказывается не согласно".

"Правда в том, что с начала года на нас посыпались проблемы одна за другой. Нам нужно обрести душевное спокойствие и думать только о футболе, думать об играх и пытаться прогрессировать", - добавил Месси.

Ранее СМИ сообщали, что по просьбе Месси тренерский штаб сборной Аргентины не вызывает в национальную команду нападающего французского ПСЖ Мауро Икарди. Причиной конфликта считается желание Месси поддержать друга - Макси Лопеса, жена которого ушла от него к Икарди. Форвард последний раз попадал в состав сборной в ноябре 2018 года, когда он выступал за миланский "Интер".