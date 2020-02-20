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Летние олимпийские виды спорта

Власти Татарстана приняли меры для профилактики коронавируса на этапе КМ по фехтованию

Турнир пройдет в Казани с 21 по 23 февраля

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который пройдет в Казани с 21 по 23 февраля, приняли меры для того, чтобы участники турнира не пересекались с детьми, которые занимаются в Центре гимнастики (место проведения соревнований), с целью профилактики и недопущения распространения коронавируса. Об этом журналистам в четверг сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее родители детей, которые занимаются в Центре гимнастики, выразили обеспокоенность в связи проведением на площадке центра международных соревнований на фоне распространения коронавируса, учитывая участие в соревнованиях представителей Китая. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести встречу с родителями со стороны Минспорта Татарстана, Роспотребнадзора и представителей Центра гимнастики для того, чтобы максимально проинформировать их о том, какая работа ведется в части санитарно-эпидемиологической проработки этого вопроса.

"Второе поручение - вместе с родителями принять решение относительно того, как максимально обойти возможность пересечения детей, которые там занимаются художественной гимнастикой и акробатикой, с теми спортсменами, которые приезжают, - сказала Галимова. - Такая договоренность была достигнута, насколько я понимаю, порядка 200 детей, которые занимаются акробатикой, будут спокойно проходить через другой вход в другую часть помещения, и порядка 800 детей, которые занимаются художественной гимнастикой, будут переведены на эти дни в Центр бадминтона для того, чтобы там заниматься. Роспотребнадзор накануне очень подробно проинформировал относительно того, какие санитарно-эпидемиологические принимаются в этой связи и какие после мероприятия будут проведены".

Ранее Министерство спорта Татарстана сообщило о том, что шесть спортсменок из Китая трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля перед тем, как принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

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