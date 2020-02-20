Барышева: российские конькобежцы триумфально выступили на чемпионате мира в США

"Это триумфальное выступление, мы сравнивали его с коломенским чемпионатом мира [2016 года], - сказала Барышева. - Принято считать, что родные стены помогают, но мне кажется, что нынешний турнир войдет в историю благодаря медалям и мировым рекордам наших ребят, это не просто отдельный успех Натальи Ворониной и Павла Кулижникова, когда лидеры бегут по мировым рекордам, это показатель уровня команды, он настолько высок, что внутренняя конкуренция рождает результат. Многолетний путь сборной России, который сопровождался усилиями президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, мы приложили усилия, чтобы он продолжил работать с нами, нам удалось сохранить поступательность и опыт, приобретенный с 2010 по 2014 год. Опыт, наработанный всеми, позволил вывести команду на столь высокий уровень".

Барышева добавила, что нынешний результат не является пределом для российской команды. "Успех на чемпионат мира был ожидаем, в спорте на 100 процентов не может быть гарантирован результат, это человеческий фактор, который, к сожалению, присутствовал и в Солт-Лейк-Сити, - сказала она. - Чуточку выше головы [получился результат] для Натальи Ворониной (чемпионки мира и мировой рекордсменки на дистанции 5000 м - прим. ТАСС), но мы недозавоевали медали, которые были ожидаемы для нас. В первый день досадное падение Павла Кулижникова, немножко не хватило девочкам в командной гонке преследования, есть о чем еще подумать, это не предел".