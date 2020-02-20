Барышева: российские конькобежцы триумфально выступили на чемпионате мира в США

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту триумфально выступила на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
Турнир завершился 17 февраля, российская сборная завоевала 12 медалей - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые, обновив собственный рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира. Первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная Нидерландов, на счету которой 14 (7-5-2) медалей. Российская команда заняла второе место, третьей стала сборная Канады (3-2-4).
"Это триумфальное выступление, мы сравнивали его с коломенским чемпионатом мира [2016 года], - сказала Барышева. - Принято считать, что родные стены помогают, но мне кажется, что нынешний турнир войдет в историю благодаря медалям и мировым рекордам наших ребят, это не просто отдельный успех Натальи Ворониной и Павла Кулижникова, когда лидеры бегут по мировым рекордам, это показатель уровня команды, он настолько высок, что внутренняя конкуренция рождает результат. Многолетний путь сборной России, который сопровождался усилиями президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, мы приложили усилия, чтобы он продолжил работать с нами, нам удалось сохранить поступательность и опыт, приобретенный с 2010 по 2014 год. Опыт, наработанный всеми, позволил вывести команду на столь высокий уровень".
Барышева добавила, что нынешний результат не является пределом для российской команды. "Успех на чемпионат мира был ожидаем, в спорте на 100 процентов не может быть гарантирован результат, это человеческий фактор, который, к сожалению, присутствовал и в Солт-Лейк-Сити, - сказала она. - Чуточку выше головы [получился результат] для Натальи Ворониной (чемпионки мира и мировой рекордсменки на дистанции 5000 м - прим. ТАСС), но мы недозавоевали медали, которые были ожидаемы для нас. В первый день досадное падение Павла Кулижникова, немножко не хватило девочкам в командной гонке преследования, есть о чем еще подумать, это не предел".