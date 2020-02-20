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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Воронина заявила, что не испытала особенных эмоций от победы на ЧМ в США

На турнире спортсменка с мировым рекордом выиграла забег на 5000 м

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Наталья Воронина не испытала особенных эмоций от золотой медали и мирового рекорда на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом Воронина сообщила на пресс-конференции.

Турнир завершился 17 февраля, российская сборная завоевала 12 медалей - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые, обновив собственный рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира. Выигравшая с мировым рекордом забег на 5000 м Воронина впервые в карьере стала обладательницей золотой медали мирового первенства.

"Ощущения обычные, нет ничего такого, чтобы прямо "вау", - сказала она. - Ничего страшного, можно в следующий раз еще быстрее пробежать".

На дистанции 3000 м Воронина завоевала бронзовую медаль. "Если честно, мне было уже недостаточно бронзы, - рассказала спортсменка о своих эмоциях от данной награды. - Это позлило как-то, но в то же время я была рада, потому что перед стартами я плохо сплю. Но иногда, если честно, я бегу лучше, когда не посплю".

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Зимние олимпийские виды спорта
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