Месси удивило решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

ТАСС, 20 февраля. Капитан "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он удивлен решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить английский "Манчестер Сити" от выступления в еврокубках из-за нарушения финансового fair play. Комментарий аргентинца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Это удивительно, потому что никто не думал, что подобное может произойти, - сказал Месси. - ПСЖ заплатил штраф, хотя я и не знаю всех подробностей произошедшего. Будет странно, если клуб с таким финансированием и таким составом не сыграет в Лиге чемпионов. Думаю, в таком случае многие игроки могут захотеть покинуть "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав после 26 туров 54 очка. Команда под руководством бывшего тренера "Барселоны" Хосепа Гвардиолы продолжает участие в розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона. В 1/8 финала английский клуб сыграет с мадридским "Реалом". Первая игра двухматчевого противостояния пройдет 26 февраля в Испании.