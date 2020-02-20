Саленко назвал гол Черышева единственным приятным моментом в игре "Валенсии" в матче ЛЧ

"Валенсия" в ночь на четверг на выезде потерпела поражение от "Аталанты" (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол испанской команды забил Черышев. Полузащитник вышел на замену при счете 0:3 на 64-й минуте, а на 66-й отметился голом. Ответная игра состоится 10 марта в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Для меня это, конечно, неприятный результат, - сказал Саленко. - По игре счет мог быть 4:3 или 4:4, но "Валенсия" такие моменты не использует - с пяти метров не попадали по мячу. Плюс видно, что проблема у команды при игре в защите. Эта тройка французов (защитники Муктар Дьякаби и Эльяким Мангала, а также Жоффрей Кондогбиа, играющий на позиции опорного полузащитника - прим. ТАСС) - здоровые игроки, но внизу проигрывают - из-за этого идут разрывы".

"Перед ответной игрой для "Валенсии" все сложилось не очень хорошо, но единственное приятно - Денис Черышев вышел и забил. Думаю, во второй игре будет играть в основном составе, - отметил собеседник агентства. - Выпустили его, когда все уже было ясно, но он освежил игру - сам забил, еще был момент, когда игрок по мячу промазал".

Саленко, рассуждая о шансах команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, выразил надежду на то, что его бывшему клубу это будет по силам. "Валенсия" - не последняя команда, но и "Аталанта" в защите хорошо играет, - подчеркнул Саленко. - Матч будет хороший, интересный. Хотелось, чтобы после первой игры разрыв был в один или два мяча - так было бы интереснее. Буду надеяться на то, что "Валенсии" удастся [пройти дальше], а там, как говорится, как карта ляжет".

Саленко выступал за "Валенсию" в сезоне-1994/95. За это время он принял участие в 31 матче в разных турнирах, забив 10 мячей. Также в разные годы он играл в Испании за "Логроньес" и "Кордову". В составе сборной России на чемпионате мира 1994 года в матче против команды Камеруна (6:1) забил пять мячей, что является рекордом мировых первенств по количеству голов в одной встрече.