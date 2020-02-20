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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Голикова рассказала, что не испытывает злости из-за двух вторых мест на ЧМ

На турнире в США спортсменка выиграла две серебряные награды
Ангелина Голикова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ангелина Голикова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова не расстраивается и не испытывает злости из-за двух серебряных медалей на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции.

Турнир завершился 17 февраля, российская сборная завоевала 12 медалей - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые, обновив собственный рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира. Голикова стала обладательницей двух серебряных наград - в командном спринте и на дистанции 500 м. В последней дисциплине спортсменка установила личный рекорд, показав результат 36,741 секунды.

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"Лично у меня злости нет, не знаю, как у девочек на командном спринте, но я сделала все, что могла, и считаю, что это был приличный вклад [в командный результат], - сказала она. - На 500 м так получилось, что я проиграла 0,4 секунды, но и выиграла 0,4, все было близко. Я благодарна судьбе, Вселенной, что у меня есть второе место, но это не предел. Я смотрю на свой забег и понимаю, что он не идеален, я знаю над чем работать и буду это делать".

Тренер женской спринтерской группы Сергей Клевченя отметил, что российская сборная в будущем может рассчитывать на более высокие результаты в командном спринте. "Если начать с медали за командный спринт, то в связи с тем, что немножко неудобный график соревнований, и он не входит в олимпийскую программу, девушки бежали немножко не в полную силу, - сказал он. - Думаю, это еще одна медаль, которая со временем может превратиться в золотую".

Специалист также дал оценку выступлению своих подопечных на турнире. "Задача перед сезоном стояла, чтобы они показали свой уровень и поверили, что они могут стать лидерами и бороться за призовые места, - сказал он. - Девушки показали высокий уровень с самого начала и сохранили его в дальнейшем. Считаю, психологически и физически были очень хорошо готовы, и так как чемпионат мира на отдельных дистанциях - это борьба нервов, тот уровень, который у них был, дал возможность показать им высокий результат".

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