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Бокс

Организаторы не видят угроз проведению боя Бетербиев - Мэн Фаньлун из-за коронавируса

Поединок состоится 28 марта в Квебеке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Китайский боксер Мэн Фаньлун заранее прибыл в США для подготовки к поединку против россиянина Артура Бетербиева, поэтому угрозы бою из-за коронавируса нет. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Поединок состоится 28 марта в Квебеке.

"Угрозы вируса нет, потому что Мэн Фаньлун заранее прибыл в США", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).

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Бокс
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