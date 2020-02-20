Более 10 тысяч человек подали заявки на волонтерство во время ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

"Поданных заявок: более 10 105", - говорится в презентации к мероприятию, в ней также отмечается, что 71,3% заявок поступило от женщин. "Средний возраст волонтера - 19 лет, самый возрастной волонтер - 84 года", - отмечается в презентации. На слайде также отмечается, что из 10,1 тыс. заявок пройти подготовку и стать волонтером смогут 1,5 тыс. человек.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров в Санкт-Петербурге получил более 10,1 тыс. заявок от кандидатов на участие в волонтерской программе чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом говорится в презентации к пресс-конференции по итогам приема заявок, которая проходит в четверг в Петербурге.

Как отметил руководитель центра по подготовке городских волонтеров Георгий Борисов, заявки на волонтерство поступали из 60 регионов России. "Самый "дальний" волонтер от города Санкт-Петербурга - это 6,6 тыс. километров, на Сахалине, и мы его ждем с удовольствием, он к нам прибудет", - сказал Борисов.

Самим распространенным мужским именем среди желающих стать городским волонтером, по данным организаторов, стало Александр, женским - Анастасия. Обучение городских волонтеров начнется с 1 апреля и будет продолжаться по 15 мая.

Всего во время турнира в городе будет работать два типа волонтеров - городские и волонтеры УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга - на вокзалах, в аэропорту Пулково, улицах, площадях и других объектах. Волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциации, а также обслуживать болельщиков у "последней мили" - непосредственно перед входом на стадион. Волонтеров УЕФА на турнире в Петербурге будет работать 1,2 тыс. человек.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет ‪с 12 июня по 12 июля 2020 года‬ в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Центр подготовки городских волонтеров открылся в Санкт-Петербурге в июне прошлого года. В городе пройдет четыре матча турнира.