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Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: конькобежец Кулижников будет главным фаворитом на чемпионате мира в многоборье

На завершившемся чемпионате мира на отдельных дистанциях в США спортсмен завоевал золотые медали на дистанциях 500 м и 1000 м

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Кулижников поедет на чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье, который пройдет в норвежском Хамаре, в ранге главного фаворита. Об этом на пресс-конференции сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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Кулижников на завершившемся чемпионате мира на отдельных дистанциях в США завоевал золотые медали на дистанциях 500 м и 1000 м (с рекордом мира). В первый день соревнований спортсмен упал во время командного спринта, получив повреждение плеча.

"Павел сейчас отдыхает, но он предельно мобилизован и нацелен на выступление на чемпионате мира в многоборье, - сказала Барышева. - Кулижников, несмотря на травму плеча, едет туда как фаворит номер один, и если он сохранит то состояние, которое он показал в Солт-Лейк-Сити, то конкурировать он будет сам с собой. Главное, чтобы плечо не помешало показать высокий результат. А после уже будет стоять вопрос о реабилитации".

25-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также в его активе есть серебряная и бронзовая награда. Россиянин трижды побеждал на мировых первенствах в спринтерском многоборье, пять раз выигрывал золото на чемпионатах Европы и один раз становился бронзовым призером.

Чемпионат мира пройдет в Хамаре с 28 февраля по 1 марта. Турнир будет проходить как в классическом, так и в спринтерском многоборье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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