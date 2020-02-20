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Футбол в России

Власти Северной Осетии рассчитывают, что ФК "Алания" вернется в премьер-лигу

В настоящее время клуб выступает в Профессиональной футбольной лиге в зоне "Юг"

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии рассчитывают, что футбольный клуб "Алания", который в настоящее время выступает в Профессиональной футбольной лиге в зоне "Юг", вернется в Российскую премьер-лигу. Об этом заявил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"Хочу поблагодарить Владимира Гуриева (президент ФК "Алания" - прим. ТАСС) за участие в возрождении футбольного клуба "Алания". Переполненные трибуны доказывают, что этого события наши болельщики ждали много лет. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу", - сказал Битаров.

"Алания" является чемпионом России 1995 года. В 2014 году владикавказский клуб из-за долгов снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги и прекратил свое существование. Новый клуб был создан на частные средства. После 18 туров (из 30) в сезоне-2019/20 "Алания" занимает второе место, имея в активе 43 очка.

В декабре 2019 года президентом клуба стал красноярский предприниматель, уроженец Северной Осетии Гуриев. На этом посту он сменил бывшего вратаря сборной России Владимира Габулова.

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Российский футбол
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