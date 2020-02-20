Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки от владельца ПСЖ

ТАСС, 20 февраля. Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение в адрес бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке в получении взятки при продаже телеправ на освещение крупных международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Швейцарии.

Утверждается, что Вальке получил взятку при продаже телеправ от владельца ПСЖ Нассера аль-Хелаифи, которому принадлежит медиахолдинг beIN Media Group. Телевизионные права касались освещения чемпионатов мира и Кубков конфедераций.

По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере €500 тыс., который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии. Это произошло после того как аль-Хелаифи купил эту виллу вместо Вальке. После этого бывший генеральный секретарь ФИФА получил от аль-Хелаифи исключительное право пользования виллы на 18 месяцев (до момента отстранения с должности) без необходимости платить арендную плату, которая в сумме могла составить от €900 тыс. до €1,8 млн.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

9 января 2018 года Вальке был уволен со своего поста, спустя месяц решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля 2018 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет. Позднее Вальке обжаловал свое отстранение в CAS, однако суд отклонил его апелляцию.