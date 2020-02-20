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Футбол в Англии

Гвардиола заявил, что останется в "Манчестер Сити" до конца контракта

Тренер также намерен добиваться отмены вердикта УЕФА об отстранении клуба от еврокубков

ТАСС, 20 февраля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой как минимум до конца следующего сезона, когда у него истекает срок контракта. Комментарий 49-летнего испанского специалиста приводит телеканал Sky Sports.

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Если меня не уволят, я останусь в клубе, на все 100 процентов, - сказал главный тренер "Манчестер Сити". - Говорил раньше, скажу и сейчас, что останусь до конца контракта. Почему я должен уйти из команды? Я сказал месяц назад, что я люблю этот клуб, и мне нравится быть в нем".

Гвардиола заявил о решимости добиваться отмены вердикта УЕФА. "Мы собираемся защищать свою позицию. Когда кто-то считает, что он прав, то должен, несмотря ни на что, бороться до конца, - сказал испанский специалист. - Это и собирается делать клуб".

Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года. Он дважды привел команду к победе в чемпионате Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019) и два раза Суперкубок Англии (2018/19, 2019/20). В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 54 очка после 26 игр.

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