Гвардиола заявил, что останется в "Манчестер Сити" до конца контракта

ТАСС, 20 февраля. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжит работу с командой как минимум до конца следующего сезона, когда у него истекает срок контракта. Комментарий 49-летнего испанского специалиста приводит телеканал Sky Sports.

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Если меня не уволят, я останусь в клубе, на все 100 процентов, - сказал главный тренер "Манчестер Сити". - Говорил раньше, скажу и сейчас, что останусь до конца контракта. Почему я должен уйти из команды? Я сказал месяц назад, что я люблю этот клуб, и мне нравится быть в нем".

Гвардиола заявил о решимости добиваться отмены вердикта УЕФА. "Мы собираемся защищать свою позицию. Когда кто-то считает, что он прав, то должен, несмотря ни на что, бороться до конца, - сказал испанский специалист. - Это и собирается делать клуб".

Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" летом 2016 года. Он дважды привел команду к победе в чемпионате Англии (2018, 2019), выиграл Кубок Англии (2019) и два раза Суперкубок Англии (2018/19, 2019/20). В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 54 очка после 26 игр.