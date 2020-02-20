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Евро-2020

Россия обменяется волонтерами УЕФА с Венгрией и Испанией на ЧЕ-2020

Вопрос отправки волонтеров в другие страны тщательно прорабатывался оргкомитетом российской части турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Волонтеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из России, которые будут отобраны для чемпионата Европы по футболу летом этого года, смогут поработать в Будапеште (Венгрия) и в Бильбао (Испания). В свою очередь волонтеры из этих стран будут работать в Санкт-Петербурге, который также примет матчи турнира, сообщил журналистам руководитель волонтерской программы оргкомитета российской части турнира Александр Максимов.

"Мы нашли партнеров в Будапеште и в Бильбао, и наши волонтеры, пять человек, отправятся в эти два города-организатора, и оттуда пять волонтеров из Испании и Венгрии приедут к нам в составе международной команды волонтеров", - сказал Максимов на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Максимов добавил, что вопрос отправки волонтеров в другие страны тщательно прорабатывался оргкомитетом российской части турнира, так как он не является простым из-за юридических ограничений. "В силу определенных юридических сложностей, например в Нидерланды, мы не можем отправить волонтеров из России, потому что в этой стране нужно специальное разрешение на работу. Волонтерство в Нидерландах - это рабочий процесс", - отметил Максимов.

Всего во время турнира в Петербурге будет работать два типа волонтеров - городские и волонтеры УЕФА. Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга - на вокзалах, в аэропорту Пулково, улицах, площадях и других объектах. Волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциации, а также обслуживать болельщиков у "последней мили" - непосредственно перед входом на стадион. Волонтеров УЕФА на турнире в Петербурге будет работать 1,2 тыс. человек, городских волонтеров подготовят 1,5 тыс. человек.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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Евро-2020
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