Оргкомитет: болельщики во время ЧЕ-2020 в Петербурге будут в безопасности

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. В оргкомитете российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года уверены, что болельщики на матчах турнира в Санкт-Петербурге будут находиться в полной безопасности. Об этом говорится в предоставленном ТАСС заявлении оргкомитета.

В четверг телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщил о том, что на почту Василеостровского суда пришло письмо, в котором неизвестный угрожает "пустить волну звонков" о минировании стадиона, транспорта, гостиниц, общепита во время чемпионата Европы.

"Организаторы российской части Евро-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что, как и во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника", - говорится в заявлении.

На групповом этапе в Петербурге пройдут три матча: Бельгия - Россия (13 июня), Финляндия - Россия (17 июня) и Финляндия - Бельгия (22 июня). Также город примет один из четвертьфиналов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.